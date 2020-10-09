Düzce'de dolandırdı, İstanbul'da yakalandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, telefonda aradığı bir kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp, dolandıran M.Y.A., İstanbul´da yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adı açıklanmayan kişiyi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra kandırarak 3 bin TL ile 2 altın bileziği aldı. Şüphelinin M.Y.A. olduğunu belirlendi. İstanbul´da olduğu saptanan şüpheli, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Aynı yöntemle çok sayıda yaşlıyı dolandırdığı ortaya çıkan M.Y.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-09 16:50:59



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