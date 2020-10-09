Akçakoca'da Kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

– Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de il yönetiminde karşılaşılan sorunların, sıkıntıların ve ihtiyaçların belirlenmesi ve bunların çözümüne yönelik Mülki İdare Amirleri toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe kaymakamlarının yanı sıra Vali Yardımcıları da toplantıda hazır bulunurken, toplantıda ilçelerde ki sorunlar ve sıkıntılar görüşüldü. Ayrıca görüş ve önerilerde dikkatle dinlendi. Toplantının ilerleyen zamanlarda tekrar edilmesi de planlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.