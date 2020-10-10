Temizlik işleri müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor

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– Düzce Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri geceleri Düzce sokaklarında ki temizlik çalışmalarını yaparak, Düzcelilerin gündüz temiz bir kentte uyanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce sokakları akşamları temizlik işleri müdürlüğü ekiplerine emanet oluyor. Düzce Belediyesi Temzilik işleri müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde yaptığı çalışmalara ek olarak Düzcelilerin yoğun olarak bulunduğu Spor Sokak, Gaziantep Caddesi, Anıtpark, İstanbul Caddesi, Hastane Caddesi ve Bolu Caddesi’nde geceleri de temizlik çalışması yapıyor. Düzcelilerin gündüz temiz bir Düzce ile karşılaşması için yoğun çaba sarf eden ekipler, gece boyu Düzce’yi pırıl pırıl yapıyor.

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