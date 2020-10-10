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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'ye 48 derslikli okul protokolü imzalandı

İHA

Düzce'ye 48 derslikli okul protokolü imzalandı

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde başlatılan eğitime destek projesinde Düzce Cam Firma Sahibi Kasım Aktaş ile 48 derslikli ilköğretim okulu için protokol imzalandı.
Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu yıkımı ve yeniden yapımına dair Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Düzce Cam Firma sahibi Kasım Aktaş ile protokol imzalandı. Düzce’de ikili eğitimi sonlandırmak için başlatılan eğitimde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aziziye Mahallesinde 48 derslikli ilköğretim okulu yapılacak. Okulun 24 dersliğini Düzce Cam Firma sahibi Kasım Aktaş üstlenecek. Protokol töreninde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Aziziye mahallesinde 48 derslikli okul yapılacak. Düzce Belediyesi olarak biz de okulun hafriyat işlerini yapacağız. 1 ay içinde okulun temelini atarak inşaatına başlayacağız. Bu okulun 24 dersliğini Düzce Cam Firma sahibi Kasım Aktaş üstlenecek. Düzce’mizin eğitimine katkı vermesinden dolayı Kasım Aktaş’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Düzce Valisi Cevdet Atay ise diğer iş insanlarına da örnek bir davranış olması gerektiğine vurgu yaparak “ Öğrencilerimize, ilimize hayırlı olsun” dedi.
Programda yer alan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de “Düzce’ye böyle bir hayra vesile olmanızdan dolayı tebrik ediyorum” diyerek Düzce’deki birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.
Düzce Cam Firma sahibi Kasım Aktaş da“ Yapımını üstlendiğimiz okulun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 4 mevsim ismini verdiğimiz yeni nesil klimatik cam ürünümüzü bu okulda kullanacağız” şeklinde konuştu.
Aziziye Mahallesinde 2 blok halinde 48 derslikli, spor salonu ve konferans salonun da olacağı ilköğretim okulu için inşası önümüzdeki ay başlayacak.
Program sonunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye Vizyon konferansları konuşmalarının yer aldığı “Türkiye için bir vizyon tasarımı” kitabını Düzce Valisi Cevdet Atay’a hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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