Okulu olmayan 77 Köye EBA destek noktası kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okulu olmayan 77 Köye EBA destek noktası kurulacak

İHA

Okulu olmayan 77 Köye EBA destek noktası kurulacak

– Düzce Valisi Cevdet Atay, okulu olmayan köylere EBA destek noktası kurularak bu noktalara sınırsız internet erişimi sağlanacağını duyurdu.
Uzaktan eğitim kapsamında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine evlerinden katılma imkanı olmayan öğrenciler için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy okullarına EBA destek noktaları kurulmuştu. Ancak Düzce’deki 77 köyde köy okulu bulunmuyor. Bu kapsamda harekete geçen Düzce Valisi Cevdet Atay, köylerde uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için 77 köyde EBA destek noktası kurulacağını ve bu noktalara sınırsız internet erişimi sağlanacağını duyurdu. Düzce’de ilk EBA destek noktasının açıldığı Derdin Köyü’nde incelemelerde bulunan Vali Atay, öğrencilerle de sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşova okulları denetimden geçti
YEREL HABERLER Gümüşova okulları denetimden geçti
Genel Müdür BİLSEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Müdür BİLSEM’de incelemelerde bulundu
Spor salonlarında denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Spor salonlarında denetimler sürüyor
Düzce'ye 48 derslikli okul protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Düzce'ye 48 derslikli okul protokolü imzalandı
Sertifikalı eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Sertifikalı eğitimler devam ediyor
Temizlik işleri müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Temizlik işleri müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor
Tıbbi ve yenilebilir mantar üretimine Düzce Üniversitesi’nden destek
YEREL HABERLER Tıbbi ve yenilebilir mantar üretimine Düzce ...
Okullar temiz
YEREL HABERLER Okullar temiz
Veli toplantısı okul bahçesinde yapıldı
YEREL HABERLER Veli toplantısı okul bahçesinde yapıldı
Akçakoca'da Kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Akçakoca'da Kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı Kazada bacağı kopan sürücü hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Güncelleme Düzce'de otomobil ile motosiklet ...
Düzce'de dolandırdı, İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de dolandırdı, İstanbul'da yakalandı
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Kazada bacağı kopan sürücü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Yaşlılara musallat olan dolandırıcı yakalandı Yaşlıları kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı Düzce’de dolandırdı İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlılara musallat olan dolandırıcı ...
EBA Destek noktası köylerde hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER EBA Destek noktası köylerde hizmete devam ediyor
Mutfakta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Mutfakta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Düzce’de sanayi alanlarının gelişmesi için çalışma yapılacak Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; “Marmara bölgesinin etrafını biraz altın halka gibi görüyorum. O halkanın bir tanesi de Düzce”
YEREL HABERLER Düzce’de sanayi alanlarının gelişmesi için çalışma ...
FB eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de bir caddeye verildi
YEREL HABERLER FB eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de bir ...
Düzce'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Düzce'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
Kalıcı konutlarda site sakinleri “Bahçeşehir A.Ş” diyorlar
YEREL HABERLER Kalıcı konutlarda site sakinleri “Bahçeşehir A.Ş” ...
Çilimli'de okullarda denetim yapıldı
YEREL HABERLER Çilimli'de okullarda denetim yapıldı
Beden dersi bu sefer evlerde yapıldı
YEREL HABERLER Beden dersi bu sefer evlerde yapıldı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
YEREL HABERLER Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X