Okulu olmayan 77 Köye EBA destek noktası kurulacak

– Düzce Valisi Cevdet Atay, okulu olmayan köylere EBA destek noktası kurularak bu noktalara sınırsız internet erişimi sağlanacağını duyurdu.
Uzaktan eğitim kapsamında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine evlerinden katılma imkanı olmayan öğrenciler için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy okullarına EBA destek noktaları kurulmuştu. Ancak Düzce’deki 77 köyde köy okulu bulunmuyor. Bu kapsamda harekete geçen Düzce Valisi Cevdet Atay, köylerde uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için 77 köyde EBA destek noktası kurulacağını ve bu noktalara sınırsız internet erişimi sağlanacağını duyurdu. Düzce’de ilk EBA destek noktasının açıldığı Derdin Köyü’nde incelemelerde bulunan Vali Atay, öğrencilerle de sohbet etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.