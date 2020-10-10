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– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Düzce Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) incelemelerde bulundu.

Düzce’de öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için bulunan Düzce BİLSEM’e üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Mehmet Nezir Gül ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Dairesi Başkanı Ramazan Barın Düzce’ye gelerek BİLSEM’de incelemelerde bulundu. Milli Eğitim İl Müdürü Murat Yiğit ve BİLSEM okul yöneticilerinden bilgiler alan heyet, çalışmalardan ötürü okul yönetimine teşekkürlerini iletti.

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