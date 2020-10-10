Gümüşova okulları denetimden geçti

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– Korona virüs salgını sonrasında başlatılan Okulum Temiz denetimleri kapsamında Gümüşova’da bulunan okullar okulum temiz denetiminden geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Düzce’de bir çok okul çalışmalarına başlayarak "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlayarak Okulum temiz belgesine başvurmaya başladı. Bu kapsamda Gümüşova’da başvurusunu yapan okullarda denetim yapıldı. Denetimler sonrasında başarılı olan okullara belgeleri verildi.

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