Kampçılar Pürenli yaylasını tercih etti

– Düzce’nin doğal güzelliklerinden birisi olan Pürenli Yaylası, hafta sonunu doğa ile geçirmek isteyen kampçıların tercihi oldu.

Hafta sonunu doğa ile bir arada geçirmek isteyen onlarca kampçı, Düzce’nin 28 kilometre uzaklığında olan Pürenli yaylasını tercih etti. Düzce’nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve rakımı bin 400 metre olan Pürenli yaylası, doğanın coşkusunu renk cümbüşüyle kaynaştığı, su sesinin kuş seslerine karıştığı bir yayla olarak biliniyor. BoluMudurnu ile sınır olan yayladan, BoluAbant Milli Parkı, Odayeri Yaylası, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ve Kardüz Yaylası'na ulaşım imkanı bulunuyor. Düz çimenliklerle kaplı olan yaylada tabii ve şirin bir de gölet bulunurken, İstanbul ve Ankara’dan gelen kampçıların hafta sonunu doğa ile geçirmek isteyenlerin tercihi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.