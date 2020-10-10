Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı İlk kan bağışını 35 yıl önce yaptığı Düzce’de kan veren Lokman Ayva: “Kan verip hayat kurtarmak çok güzel”

– 35 yıl aradan sonra Düzce'de yeniden kan bağışı yapan Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, korona virüs sürecinde kan bağışlarının azalması nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, “İnsanlar bu kutsal fedakarlıktan kaçmasınlar dedi.

Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, 35 yıl önce ilk kez kan verdiği Düzce’de yeniden kan bağışı yaptı. Düzce valilik önündeki kan bağış otobüsünde Düzce Kızılay Şube Başkanı Av. Halil Aydın tarafından karşılanan Lokman Ayva, kan bağışı öncesinde Kızılay ekiplerinin sağlığı ile ilgili soruları cevaplandırdı Ardından Kızılay ekibinin yardımıyla kan bağış otobüsüne binen Lokman Ayva, otobüste görevli doktor tarafından kontrolleri yapılarak kan bağışı yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay’ın azalan kan stoklarına karşın fedakarlıktan kaçmadığını belirten Lokman Ayva, Kan insan vücudu tarafından üretilen ve hasta insanların muhtaç olduğu bir madde olduğunu söyledi.



"İnsanlarımız diğer insanlardan bu fedakarlığı esirgemesinler"

Kan vermenin öneminden bahseden Lokman Ay, "35 yıl önce bir kan vermiştim ondan sonra hiç kan vermedi. 35 yılın ardından il kanımı ben Düzce’de vermiştim. Burası alışkanlık oldu. Yine Düzce’de kan veriyorum. Burada arkadaşlar çok güzel organize olmuşlar. Hiçbir sorun çıkmadan işlemlerimizi halledip kanımızı veriyoruz. Sağolsunlar çokta yardımcı oluyorlar. Ayrıca Ankara İstanbul arasında ilk göz ağrım olduğu içinde burada kanımızı verip yolumuza devam ediyoruz. Kan insanların yapabildiği bir şey. Dünyada insan dışında dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor. Hasta insanlarda sağlıklarına bu yolla kavuşabilecekler. Korona virüs döneminde de kan bulmak, insanların gidip kan vermesi, buna öncelik vermeleri çok kolay olmuyor. Ama bir şekilde bunu yapmamız lazım. Sadece korona virüste değil ameliyatlardan hastalıklara kadar her yerde kan gerekiyor. Korona virüs var diyerek kan vermemek olmaz. Zaten Allah vücudumuzu can vermiş. Kanı da içine koymuş. Bizimde üzerimize düşen Allah'ın verdiği kanı diğer insanlara vermek. Buradan çağrı yapmak istiyorum. İnsanlarımız diğer insanlardan bu fedakarlığı esirgemesinler. Bende bir görme engelliyim. Bu noktada demek ki engelli olmak bir şey kaybettirmiyor. Bende zaten bedenimde olan bir şeyi diğer insanlarla paylaşarak vesile olmuş oluyorum” dedi.



Kan bağışı otobüslerinde önlemler aksatılmıyor

Korona virüse karşı Kızılay ekiplerinin bütün önlemleri aldığını da belirten Ayva, kendisini kan bağış otobüsünde güvende hissettiğini ifade etti. Kan bağışı yapan Lokman Ayva, bağışın ardından Kızılay kan bağış otobüsünden ayrıldı.

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