Bütün yollar Düzce’ye çıkıyor Tescilli bölgeler D-100 Karayolu ve otoban tabelalarında

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında gelen Düzce’nin tanıtımı noktasında çok önemli bir adım daha attı. Başkan Özlü’nün 6 ay önce başlattığı girişimlerle Düzce’nin tescilli bölgelerinin tabelaları D100 karayolu üzeri ve otoban çıkışlarında yerini aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehrin arasında saklı cennet olarak anılan Düzce’nin tanıtımı ve turizm potansiyelini ortaya çıkartmak adına girişimlerini sürdürüyor. Başkan Özlü’nün talimatlarıyla harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Düzce’nin tescilli bölgelerinin D100 Karayolu ve Otoban çıkışlarına tabelalarla belirtilmesi girişimlerine başladı.



Tescilli bölgeler belirlendi

Başkan Yardımcısı Tuncer, Karayolları yetkilileri ile yaklaşık 6 ay önce başlayan görüşmeler öncesinde İl Kültür Müdürlüğünden Düzce’de ki tescilli bölgelerin dosyasını aldıklarını, hazırlıklarını yaptıktan sonra üst yazıyla karayollarına başvurduklarını belirtti.

Düzce’de ki tescilli alanları gösterdiklerini ve ilk olarak Doğu ve Batı çıkış noktalarına tabelaların asılması konusunda girişimde bulundukları dile getiren Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, “Girişimlerimizin ardından Kaynaşlı ve Gölyaka çıkışlarına bu tabelalarımız konuldu. Doğal olarak çok kolay işler değil bu yapılanlar. Ancak, Başkanımız Faruk Özlü’nün de destek ve girişimleriyle kısa sürede epey yol aldık. 6 ay önce başlayan ve parça parça yapılan çalışmalar sürüyor” dedi.

Tuncer, D100 karayolu üzerinde ve otobandan Gölyaka çıkışından sonra Efteni Gölü, Kültür Park, Şelale tabelalarının hepsinin yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.



Batı Karadeniz’in Efesi Konuralp Antik Kenti de tabelalarda

Cengiz Tuncer, ayrıca, Başkan Özlü’nün üzerinde hassasiyet gösterdiği bir başka konu olan Batı Karadeniz’in Efesi olarak bilinen Konuralp Antik Kentine yönelik tabelaların da yine otobanın Doğu ve Batı çıkış noktalarına yerleştirilmesi içinde büyük bir adım atıldığı müjdesini vererek önümüzdeki günlerde bu tabelalarında otoban da yerini alacağını kaydetti.

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