Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı 

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Düzce Uzunmustafa Mahallesi 815 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın en üst katında oturan İsmail Atasever´e ait evde bilinmeyen nedenle çıktı. Duman binanın içini kaplayınca evde bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Evin balkonuna çıkan 5 kişi yardım çağrısında bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-11 00:32:45



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