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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO Başkanı Şahin, “Yatırımları kamulaştırma geciktiriyor”

İHA

DTSO Başkanı Şahin, “Yatırımları kamulaştırma geciktiriyor”

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada OSB tescili sonrası kamulaştırma süreçlerinin çok uzun ve sancılı geçtiğini bununda yatırımların başlama süresini olumsuz etkilediğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Organize Sanayi Bölgelerinin Müdürleri ile bir araya gelerek Düzce Sanayisinin sorunlarını dinledi.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin sanayi yatırımlarının gecikmesinin önünde ki ön büyük engelin kamulaştırma olduğunu belirterek “Organize Sanayi Bölgesi tescili sonrası kamulaştırma süreçleri çok uzun ve sancılı geçmekte olup yatırımlarım başlama süresini olumsuz etkilemektedir. Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde kamulaştırma ve altyapı maliyetlerinin karşılanabilmesi için tahsis işlemlerinin tescil sonrası başlanmasına yönelik kanun düzenlemesinin yapılması gerekmektedir” dedi.

“OSB’deki atıl binalar ekonomiye kazandırılmalı”
Şahin, OSB’lerde atıl durumda kalan ve sanayici mülkiyetinde bulunan binaların gerekli kanun düzenlemesi ile ekonomiye kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek konuşması şöyle devam etti; “Islah OSB statüsü kaldırılan ve OSB kimliği kazanan OSB’lerde enerji dağıtım lisansı ala bilmelerinin önünün açılması gerekmektedir. Kamulaştırma ve altyapı işlemlerini kredi kullanarak bütçe oluşturmak zorunda olan OSB’lere öncelik ve kolaylık sağlayacak düzenlemenin yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Uyum içinde çalışılıyor”
Düzce’de KamuSanayi, ÜniversiteSanayi işbirliği çalışmalarının üst düzeyde olduğunu belirten Tuncay Şahin, Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sivil toplum kuruluşları ve üniversite olan sıkı diyaloğu sayesinde uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.
Bakanlık olarak Düzce’nin gelişiminden ve yapılan tüm çalışmalardan memnun olduklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 65. dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce Belediye Başkanı olmasının burası için paha biçilemez bir değer olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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