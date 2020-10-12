Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları baskında 13 fişek halinde toplam daralı 8,9 gr Metamfetamin, 3 fişek halinde toplam daralı 4,3 gr Esrar, daralı 0,6 gram Sentetik Kannobinoid, 1 Adet hassas terazi, 1 Adet cam pipo,1 Adet 7,65 mm tabanca ve 5 Adet 7,65 mm fişek ele geçirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda;
Merkez Şehit Murat Demir Mahallesi civarında Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 13 fişek halinde toplam daralı 8,9 gr Metamfetamin, 3 fişek halinde toplam daralı 4,3 gr Esrar, daralı 0,6 gram Sentetik Kannobinoid, 1 Adet hassas terazi, 1 Adet cam pipo,1 Adet 7,65 mm tabanca ve 5 Adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.
Ayrıca gözaltına altına alınan şahıslarla birlikte yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.