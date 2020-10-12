Vali Atay orman yangınlarına dikkat çekti öğrencilerle fidan dikti

– Düzce Valisi Cevdet Atay ders başı yapan okul öncesi eğitim gören öğrencileri öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Vali Atay ziyaretler kapsamında Hatay'daki orman yangınlarına dikkat çekmek için okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar da okuyan öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Düzce Valisi Cevdet Atay okul ziyaretlerinde bulunarak öğrenciler ile bir araya geldi. Vali Atay’a ziyaretinde Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit eşlik etti.

Öğrencilerin heyecanla karşıladığı Vali Atay, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile hem sohbet etti hem de korona virüs ile mücadele kapsamında kuralları bir kez daha hatırlattı.

Yüz yüze eğitimlerine başlayan Atatürk Ortaokulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunu ziyaret eden Vali Atay öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Hatay’daki orman yangınlarına dikkat çekmek öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştiren Vali Cevdet Atay, “Hatay’da meydana gelen yangının derin üzüntüsü içindeyiz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.