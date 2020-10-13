Düzceli mucidin 'arı kanat' uçağı televizyon dizisinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzceli mucidin 'arı kanat' uçağı televizyon dizisinde

DHA

Düzceli mucidin 'arı kanat' uçağı televizyon dizisinde


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)DÜZCE´de mucit Hasan Kum´un tasarladığı 'arı kanat uçağı' TRT'de yayınlanacak 'Gönül Dağı' isimli diziye ilham kaynağı oldu. Hasan Kum, dizinin projesinin tanıtımı için iyi olduğunu belirterek, "Bunu dünya görse inanın şaşırır. Bunun üretime geçmesi lazım. Koruma altına acilen alınması lazım" dedi.
Düzce'de 'Kum Mucit' olarak tanınan, yaptığı icatları sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Kum'un, arı kanat uçak projesi TRT´de yayınlanacak 'Gönül Dağı' dizisine ilham kaynağı oldu. Hasan Kum, maketini hazırladığı projesini sosyal medyadan anlatırken, görüntüler dizi için de ilham kaynağı olarak kullanıldı. Hasan Kum´un arı kanat projesine göre, farklı bir kanat sistemiyle yapılan uçak, havada arızalanması durumunda paraşüt açılarak aşağı iniyor.
İcadı hakkında bilgi veren Hasan Kum, "İsmi 'arı kanadı'. Bu arı kanadını bulmak için arı ve kuşlara bakarak, ne yapabiliriz dedik. Bunlar güzel uçuyor, en az enerjiyle uçuyorlar, biz, en az enerjiyle uçan bir alet yapabilir miyiz dedik. Yani ülkemizin uçak konusunda menfaatine ne yapabiliriz diye düşündük, bu düşünceyle başladık. Bir iki deneyden sonra olay tamamen ortaya çıktı. Baktım ki benim yaptığım sistemle mevcut sitem arasında güç kaybı farkı yok. Demek ki Türkiye dünyaya uçan bir alet yapabilir. Bu çok önemli" dedi. 
'TANITIMI İÇİN GÜZEL OLDU'
Uçağın havada arızalandığı zaman kuş gibi süzüldüğünü ve paraşütün açılarak, aşağıya indiğini belirten Hasan Kum, farklı bir kanat sistemi yaptığını söyledi. Dizinin projenin tanıtımı için iyi olduğunu ifade eden Hasan Kum, "Bunu dünya görse inanın şaşırır. Bunun üretime geçmesi lazım. Koruma altına acilen alınması lazım. Ama TRT´de bir dizi yayınlanacak. Bunun için geldiler ve arı kanat sana ait dediler. Bunu biz kullanacağız. Tanıtımı için daha güzel oldu. İnşallah güzel olur. Böyle bir icadın tanınması demek ülkemizde gerçekten bu konuda bir hareket getirebilir" diye konuştu. 
OTOMOBİL YAPIYOR 
Otomobil konusunda da çalışmaları olan Kum, "Araba yapacaksanız mutlaka arabanın içinde size ait bir parça olması gerekir. Bu malzeme bende hazır ve var. Şanzıman da var, diferansiyel de var. Zaten dünyada 3 husus vardır. Araba yapmak istiyorsanız ya şanzıman ya diferansiyel ya da motor. Motor artık devreden çıktı ama diferansiyel ve şanzıman araba için vazgeçilmezdir. Bende ikisi de var. Birinci aşmasını bitirmek üzereyiz. İnşallah ülkemiz için bu araba hayırlı olur. Yaklaşık 1 yıl sonra üretim aşamasına gelebiliriz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-10-13 09:25:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzceli Kızılay şehidinin adı Suriye’de yaşatılacak
YEREL HABERLER Düzceli Kızılay şehidinin adı Suriye’de yaşatılacak
Vali Atay orman yangınlarına dikkat çekti öğrencilerle fidan dikti
YEREL HABERLER Vali Atay orman yangınlarına dikkat çekti ...
Hasret sona erdi; öğrenciler okullarına döndü
YEREL HABERLER Hasret sona erdi; öğrenciler okullarına döndü
Uyuşturucu satıcıları tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları tutuklandı
DTSO Başkanı Şahin, “Yatırımları kamulaştırma geciktiriyor”
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, “Yatırımları kamulaştırma ...
JASAT, Kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER JASAT, Kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
Türkiye’nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor Düzce’nin kebaplık kestanesi için yurdun dört bir yanından geliyorlar
YEREL HABERLER Türkiye’nin kestane pazarı kebapçılarla dolup ...
Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor
YEREL HABERLER Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor
2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Büyükbaş hayvanı dolandığı otlardan kurtarmak kolay olmadı Otların içine sıkışan büyükbaş hayvan için itfaiye saatlerce uğraştı
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanı dolandığı otlardan kurtarmak kolay ...
Düzce’de apartmanın 3. katında yangın çıktı Evde mahsur kalanları itfaiye balkondan indirdi Paniğe kapılan 1 kişi atlamaya çalışınca vatandaşlar ve arkadaşları sakinleştirdi
YEREL HABERLER Düzce’de apartmanın 3. katında yangın çıktı Evde ...
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı 
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X