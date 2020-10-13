Düzceli mucidin 'arı kanat' uçağı televizyon dizisinde



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)DÜZCE´de mucit Hasan Kum´un tasarladığı 'arı kanat uçağı' TRT'de yayınlanacak 'Gönül Dağı' isimli diziye ilham kaynağı oldu. Hasan Kum, dizinin projesinin tanıtımı için iyi olduğunu belirterek, "Bunu dünya görse inanın şaşırır. Bunun üretime geçmesi lazım. Koruma altına acilen alınması lazım" dedi.

Düzce'de 'Kum Mucit' olarak tanınan, yaptığı icatları sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Kum'un, arı kanat uçak projesi TRT´de yayınlanacak 'Gönül Dağı' dizisine ilham kaynağı oldu. Hasan Kum, maketini hazırladığı projesini sosyal medyadan anlatırken, görüntüler dizi için de ilham kaynağı olarak kullanıldı. Hasan Kum´un arı kanat projesine göre, farklı bir kanat sistemiyle yapılan uçak, havada arızalanması durumunda paraşüt açılarak aşağı iniyor.

İcadı hakkında bilgi veren Hasan Kum, "İsmi 'arı kanadı'. Bu arı kanadını bulmak için arı ve kuşlara bakarak, ne yapabiliriz dedik. Bunlar güzel uçuyor, en az enerjiyle uçuyorlar, biz, en az enerjiyle uçan bir alet yapabilir miyiz dedik. Yani ülkemizin uçak konusunda menfaatine ne yapabiliriz diye düşündük, bu düşünceyle başladık. Bir iki deneyden sonra olay tamamen ortaya çıktı. Baktım ki benim yaptığım sistemle mevcut sitem arasında güç kaybı farkı yok. Demek ki Türkiye dünyaya uçan bir alet yapabilir. Bu çok önemli" dedi.

'TANITIMI İÇİN GÜZEL OLDU'

Uçağın havada arızalandığı zaman kuş gibi süzüldüğünü ve paraşütün açılarak, aşağıya indiğini belirten Hasan Kum, farklı bir kanat sistemi yaptığını söyledi. Dizinin projenin tanıtımı için iyi olduğunu ifade eden Hasan Kum, "Bunu dünya görse inanın şaşırır. Bunun üretime geçmesi lazım. Koruma altına acilen alınması lazım. Ama TRT´de bir dizi yayınlanacak. Bunun için geldiler ve arı kanat sana ait dediler. Bunu biz kullanacağız. Tanıtımı için daha güzel oldu. İnşallah güzel olur. Böyle bir icadın tanınması demek ülkemizde gerçekten bu konuda bir hareket getirebilir" diye konuştu.

OTOMOBİL YAPIYOR

Otomobil konusunda da çalışmaları olan Kum, "Araba yapacaksanız mutlaka arabanın içinde size ait bir parça olması gerekir. Bu malzeme bende hazır ve var. Şanzıman da var, diferansiyel de var. Zaten dünyada 3 husus vardır. Araba yapmak istiyorsanız ya şanzıman ya diferansiyel ya da motor. Motor artık devreden çıktı ama diferansiyel ve şanzıman araba için vazgeçilmezdir. Bende ikisi de var. Birinci aşmasını bitirmek üzereyiz. İnşallah ülkemiz için bu araba hayırlı olur. Yaklaşık 1 yıl sonra üretim aşamasına gelebiliriz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-13 09:25:11



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