İki itfaiye aracı filoya katılmak için hazır

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait iki kamyonun donatılması konusunda çalışmalar tamamlandı. Araçlar önümüzdeki günlerde filoda aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Düzce Belediyesi İtfaiye teşkilatının yenilenmesi konusunda araçların teknik donanımları tamamlanıyor. İzmir’e gönderilen iki adet aracın donanımları tamamlanarak filoya katılmak için gün saymaya başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla İzmir’e gönderilen 2 adet kamyon tipi araçlar, 6 ton su ve 300 litre müdahale köpüğü kapasiteli olarak hazırlandı. Ayrıca araçlara dakikada 3 ton su sağlayacak ithal pompa yerleştirildi. İzmir’de gerekli teknik donanımı sağlanan araçlar en kısa süre içinde Düzce’ye getirilerek İtfaiye filosunda aktif olarak kullanılacak.

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