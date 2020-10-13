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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de okçuluk kursları başladı

İHA

Düzce'de okçuluk kursları başladı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri bünyesinde açtığı Okçuluk kurslarına ilgi büyük oldu.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan okçuluk antrenörü Gökhan Cengiz kurslarını başlattı. Konusunda uzman isimlerden olan Gökhan Cengiz, öncelikle il spor merkezleri bünyesinde çalışmalarına başladı. İlk etapta 60 öğrencisi ile çalışmalarına başlayan Gökhan Cengiz, Düzce Gençlik Merkezi’nde öğrencilerine Okçuluk sporunun felsefesini, yayın nasıl kullanılacağını ve ardından da hedef ile nasıl vurulacağını anlatıyor. Olimpik yay, makaralı yay ve geleneksel yaydan oluşan 3 kategorilerdeki kurslar, minikler, yıldızlar, kadetler, gençler ve bedensel engelliler olarak ayrılıyor.
Öğrencilerine yayı kendilerinin kurmasını öğreten antrenör Gökhan Cengiz, hedef ile çalışmalarına da başladı. Okçuluk kurslarının başvurularına yıl boyunca devam edileceği de ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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