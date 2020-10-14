Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
Kaza saat 22.30 sıralarında, D-655 Kara yolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Berkay Üstün yönetimindeki 81 DJ 353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobil devrilirken, ağaç kökünden kırıldı. Kazada Berkay Üstün, Serkan Üstün ve Yasin Yeşilyurt yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan 3 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi ´ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-10-13 23:40:57
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