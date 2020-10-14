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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay okul ziyaretlerine devam ediyor

İHA

Vali Atay okul ziyaretlerine devam ediyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Vali Atay son olarak Gölyaka’da bulunan Anaokulu’nu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.
Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitim süreci başladı. Sürecin başlamasının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’de ki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Vali Atay, Gölyaka Anaokulu’nu ziyaret etti. Atay burada minik öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti ve “Çocuklarımızı milli ve manevi değerlere bağlı, şanlı tarihini bilen, devletine milletine hayırlı iyi bireyler olarak yetiştirmeliyiz” dedi.

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