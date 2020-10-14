İş makinesi yüklü tır’ın lastikleri alev aldı

– Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı mevki'inde iş makinesi yüklü tır’ın lastikleri alev aldı. Yangına ilk olarak yoldan geçen kamyon şoförleri yangın tüpü ile müdahale etti.

Olay öğlen saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevki'inde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Arif Aydın idaresinde ki 34 HN 7583 plakalı Renault marka iş makinesi yüklü tır çekicisinin lastikleri bir anda alev aldı. Tır’dan çıkan dumanları gören sürücü aracı sağ şeride çekti. Trafikte seyir halinde olan kamyoncularda durarak yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine gelen Bolu Dağı Tünel İtfaiye ekiplerinin köpük sıkması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kısman kapanan yol söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.