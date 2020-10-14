TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı TEM’in Ankara yönü 1 ay kapalı kalacak TEM'in kapatılma anı havadan görüntülendi

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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz çalışması nedeniyle 1 ay süreyle kapatıldı. Trafik ekiplerinin yolu kapatma anları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirildiler. D100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapabilecekler.

Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

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