Büro Memur-sen’den üyelere yeni dönem hediyesi

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– Büro MemurSen Düzce Şubesi, korona virüs şartlarına uygun üyelerine yeni dönem hediyeleri hazırlamaya başladı. Düzce’de ki sendika üyelerine paketler kısa süre içerisinde dağıtılacak.

Düzce’de uzun süredir yetkili sendika olarak görevlerini yapmaya devam eden Büro MemurSen Düzce Şubesi, üyelerine korona virüs salgını sonrasında yüzlerini güldürmek için çalışma gerçekleştirdi. Farklı aktiviteleri salgın öncesinde yapan sendika yönetimi bu sefer üyelerine hediye paketleri hazırlamaya başladı. Kupa bardak, kahve, çekme helva, maske ve kolonya ile sendikanın ürünlerinin yer aldığı hediye paketleri yönetim tarafından hazırlanmaya başlandı. Paketler tamamlanmasının ardından üyelere dağıtıma başlayacak.

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