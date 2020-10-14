Akçakoca’da mutfaktan çıkan duman paniğe neden oldu

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesi bir apartmanın mutfak kısmında çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Akçakoca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ikinci katta bulunan daireye merdivenle çıkarak müdahale etti.

Olay, akşam saatlerine doğru Akçakoca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beşyol mevkiinde Ayhan Apartmanının 2’inci katında düzenler yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine anında gelen Akçakoca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ikinci katta bulunan daireye merdivenle çıkarak müdahale etti. Ekipler, mutfakta açık unutulan elektrikli fırınının emayesinin aşırı ısınmadan ötürü duman çıkardığını bildirdiler. Soğutma çalışmasının ardından ekipler normale döndü.

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