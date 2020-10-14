112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti (2)

KOMŞULARI KAVGA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ
Düzce´de, Kemal Anıl Şenol tarafından öldürülen Mahide Güneş Ünal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kemal Anıl Şenol´un bir süredir İstanbul´da pilates eğitmeni olarak çalışan Mahide Güneş Ünal´la birlikte olduğu, kız arkadaşını 1 hafta önce Düzce´deki evine getirdiği ve baş başa kalmak için annesini akrabalarına gönderdiği öğrenildi. Komşuları son 3 gündür Kemal Anıl Şenol ve kız arkadaşının yüksek sesle kavga ettiklerini duyduklarını söyledi.
Mahide Güneş Ünal´ın olaydan bir süre önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediği, polis ekiplerinin çevredeki vatandaşlara sorarak genç kadını bulmaya çalıştıkları, ancak polisi gören Kemal Anıl Şenol´un cinayeti işlediği iddia edildi.
Kemal Anıl Şenol´un daha önce eğlence yerlerinde barmenlik yaptığı, bir süredir işsiz olduğu, 1 aydır da psikolojik olarak sıkıntı çektiği için ilaç kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-10-14 23:36:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.