5 mahallede yeni güzergahlar oluşturuluyor

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de yerleşim alanlarının gelişmesi sonrasında ihtiyaç duyulan yeni güzergahlar için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 5 ayrı mahallede çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde alt ve üst yapısal çalışmaları sürdürüyor. Alınan son bilgilere göre Düzce genelinde yerleşim alanlarının genişlemesi ile birlikte ihtiyaç haline gelen yeni güzergahlar için 5 ayrı mahallede çalışmalar yapılıyor. Şıralık, Sarayyeri, Koçyazı, Nalbatoğlu ve Arapçiftliği Mahallelerinde bulunan yolların genişleme çalışmalarını yapan ekipler, bir yandan da yeni güzergahlar oluşturmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.