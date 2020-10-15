Minikler doğadan topladıkları ürünleri eğlenerek öğrendi

– Düzce Gölyaka Anaokulu’nda bulunan öğrenciler doğadan buldukları ürünleri sınıflarında eğlenerek öğrendi.

Doğayı tanımak için sürekli çeşitli faaliyetler yapan Gölyaka Anaokulu yönetimi bu sefer öğrencilerinde yer aldığı farklı bir aktivite gerçekleştirdi. Okul bahçesinde öğrencilerin bulabildiği doğa ürünleri sınıf ortamında bir araya getirdiler. Dezenfekte edilebilen doğa malzemeleri dezenfekte edilmesinin ardından öğrencilere yaprak, taş, toprak ve doğa da bulunabilecek diğer malzemeler grup çalışması ile aktarıldı. Minikler doğadan topladıkları malzemeleri hem kullandı hem de eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarttı.

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