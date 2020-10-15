Çocuk kulübü 21 branş ile eğitimlerine başlıyor

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü yeni dönem eğitimlerine 21 branş ile başlıyor. Covid19 tedbirleri kapsamında sınırlı tutulan kontenjanlar ile öğrenciler 19 Ekim Pazartesi günü derslerine başlayacak.

Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi’ndeki Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Kulübü yeni dönem hazırlıklarını tamamladı. 21 branş ile yeni döneme hazırlık sürecini tamamlayan Çocuk Kulübü, Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Mental Aritmetik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (46 Yaş), Bale (46 Yaş) Ana sınıfı (46 Yaş) branşları ile çocuklara hizmet verecek.



Tedbirler en üst seviyede uygulanacak

Pandemi sürecinin kontrollü sosyal hayata geçişi ile birlikte Çocuk Kulübünde başlayacak yeni dönem içinde alınan tedbirler ise şöyle olacak:

“Dersler 30 dakika süre ile sınırlı olacak ve her sınıfın teneffüs saatleri ayrı düzenlenecek. Sınıf ve odalar sürekli olarak doğal yöntemlerle havalandırılacak. Kulüp giriş ve çıkışlarında veliler bina içine alınmayacak. Öğrencileri her gün aynı velisinin bırakıp / almasını sağlayacak uyarılar yapılacak. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışlara el dezenfektan üniteleri yerleştirilecek. Kulübe giriş ve çıkışlarda temassız ateş ölçerlerle ölçüm yapılacak. Kullanılmış maske ve eldivenler için kapaklı atık kutuları yerleştirilecek.”



Sınırlı kontenjan

Covid19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda alınacak kayıtların yanı sıra kurslar ücretsiz olarak düzenlenecek. 19 Ekim Pazartesi günü başlayacak eğitimler için aileler ayrıntılı bilgiyi 0(380) 523 02 44 numaralı hattı arayarak öğrenebilirler.

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