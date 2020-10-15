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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakoca Belediyesi ikinci itfaiye birimini kurdu

İHA

Akçakoca Belediyesi ikinci itfaiye birimini kurdu

– Akçakoca Belediyesi tarafından merkezdeki itfaiye teşkilatının yanı sıra şehirlerarası terminal alanı içerisine ikinci bir itfaiye birimi daha kurdu. Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yangın olaylarına hızlı müdahale için ikinci itfaiye birimi kurulduğunu belirtti.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan ve Akçakoca İtfaiye Müdürü Ali Uzunoğlu ile birlikte Ayazlı Mahallesi Akçakoca Sapağında bulunan şehirlerarası terminal içerisine kurulan İtfaiye Müdürlüğünün yeni birimini ziyaret ettiler.
Yangında anlık müdahalelerin önemli olduğunu ifade eden Yanmaz, “Yangında 1 saniyenin bile can ve mal kaybında önemli vardır. Bu nedenle itfaiyenin ihbar alır almaz olay yerine en hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor” dedi.
İtfaiye personeliyle gurur duyduğunu vurgulayan Yanmaz, “Akçakoca çok büyüyor ve gelişiyor. Seçim döneminde de olaylara zamanında müdahale etmek için proje hazırlamıştık. Şimdi yaptığımız görüşmeler neticesinde şehirlerarası terminalimizin bir bölümünü ikinci itfaiye noktamız olarak belirledik. Terminalimizde faaliyet gösteren esnafımızın da böyle bir talebi var. İtfaiyemiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada etkili bir şekilde çalışmalarına devam edecek” ifadelerinde bulundu.

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