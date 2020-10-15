Başkan Özlü "Düzcespor kurumsallaşmalı"

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor’un şirketleşerek kurumsallaşması yönündeki kararlılığını göstermeye devam ediyor. Başkan Özlü, istikrarlı ve denetiminin de sağlıklı olabileceği bir Düzcespor AŞ’nin aynı ölçekli iller içinde örnek model olacağını söyledi.

Düzcespor’un şirketleşmesi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün çözüm odaklı girişimleri ve Düzce’nin önde gelen kuruluşlarının da katkılarıyla mutlu sona doğru ilerliyor. Toplantıyı değerlendiren Başkan Dr. Faruk Özlü, “Kısa süre içerisinde üçüncü kez arkadaşlarımızla bir araya geldik. Düzcespor için elini taşın altına koyan ve gereken desteği sağlayacakları iradesini net şekilde ortaya koyan arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Özlü, Düzcespor’un kurumsallaşması adına ne gerekiyorsa yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini, şirketleşme çalışmalarının ise önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağını belirterek, “Evet, Düzcespor kurumsallaşmalı, kurumsallaşacak. Bütün yardım ve bağışlar bu şirket üzerinden yapılmalı. Aynı şekilde harcamalarda bu şekilde sağlanmalı. Otokontrolünün de şeffaf şekilde sağlanabileceği bir yapı olmalı. Kısacası, hem kendi içerisinde hem de destekleyenler nezdinde bir güven kaynağı haline gelmeli. Bizler bunun için gereken desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Faruk Özlü, takımın durumunu da değerlendirerek, “Takımımız şu an da gayet iyi gidiyor. Aldığı sonuçlarla ve kalitesiyle de yerinin 2.lig olduğunu gösteriyor. İnşallah sezon sonunda şampiyon olarak bunu taçlandıracaklardır” dedi. Ortaya koydukları iradenin Düzcespor’un geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Özlü,20202021 sezonu bütçesine katkıda bulunmak adına çalışma yapıldığını ve gereken bütçenin oluşturulduğuna da değinerek şirketleşme yapısının Düzce ölçeğindeki diğer iller için de örnek bir model olacağına dikkati çekti.

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