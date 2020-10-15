Düzce'de su ve kanalizasyon hatları kamera ile incelendi

– Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İstanbul Caddesindeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında genel durum ve arıza tespiti için görüntüleme cihazı ile tespit çalışması yaptı.

Düzce’nin önemli caddelerinden olan İstanbul Caddesindeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında kamera ile inceleme yapıldı. Görüntüleme cihazı aparatları ile kanalları kamera sistemi ile görüntüleyen ekipler, hatların genel durumunun analizi de yaptı. 800 metre yağmur suyu ve 800 metre kanalizasyon hatlarını detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, temizliğin de yapılmasını sağladı. Görüntülenen hatların sağlamlığını belirten Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, hatlarda eksikliğin de olmadığını kaydetti.

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