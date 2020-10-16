Düzce'den Avrupa'ya 278 ton fındık ihraç edildi

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– Düzce’den Avrupa Birliği üye ülkelerine Eylül ayında bin 278 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce’den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Eylül ayında Düzce’den bin 278 ton fındık ihracatı gerçekleşti.

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