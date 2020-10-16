Düzce'den 4 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

– Düzce’de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besihanelerden diğer şehirlere, Eylül ayı içerisinde 4 milyon 137 bin 690 kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Eylül ayı içerisinde 4 milyon 137 bin 690 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporu ile bin 149 adet büyükbaş 72 adet küçükbaş hayvanda diğer şehirlere sevk edildi. Düzce’de bulunan besihanelerde 2 bin 959 kilogram karkas et, 14 bin 471 kilogram sakatat, 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.

Öte yandan Düzce’de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 102 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de ki kasaplara 28 bin 659 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı.

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