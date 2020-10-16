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TEM Otoyolu kapandı Bolu Dağı esnafı eski günlerine geri döndü Bolu Dağı esnafı: “Buradaki güzellik inanın hiçbir yerde yok “

İHA

TEM Otoyolu kapandı Bolu Dağı esnafı eski günlerine geri döndü Bolu Dağı esnafı: “Buradaki güzellik inanın hiçbir yerde yok “

– TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin açılmasının ardından daha az kullanılan D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde bulunan et lokantaları yol kapatma çalışmalarının ardından eski günlerine geri döndü.
Esnaf, yılda 2 veya 3 kez trafiğin D100 karayolundan verilmesinin işletmecilere can suyu olduğunu söylediler.
TEM Otoyolu Ankara istikametine yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmasının ardından trafik D100 karayolu Bolu Dağı yönüne verildi. D100 karayolunu kullanmak zorunda kalan sürücüler, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı’nı yeniden kullanmaya başladı. TEM Otoyolunun kapatılması Bolu Dağı esnafının işine yaradı. Esnaf adete geçmiş günlere geri döndü.
Trafik yoğun olduğu sürece tüm Bolu Dağı esnafının rahat bir nefes aldığını söyleyen esnaf İsa Bektaş, şunları söyledi: “Bu yoğunluk bizim işimize yarıyor çok şükür. Biz yaz dönemlerinde yoğun iş yapan iş yerleriyiz. Pandemiden dolayı da bir süredir işlerimiz durgundu. Bu yol çalışması ilaç gibi oldu bize. Aslında senede birkaç defa devletimiz bize böyle bir fırsat verirse çok iyi olacaktır. En azından maddi açıdan kışa doğru sıkıntılarımızı atlatmış olacağız. İnşallah böyle sonbahar dönemlerinde arada bir bu şekilde çalışmalar olur. Bunun bütün Bolu Dağı esnafı için hayırlı olacağını düşünüyorum. Trafik kazaları olmasında tabii ki istemiyoruz ama bu şekilde yoğun trafik olduğu sürece de bizim işlerimiz güzel oluyor. Bu konuda mutluyuz, sevinçliyiz.
Bolu Dağı’nı gençler çok bilmiyor. Çünkü otoban daha akıcı olduğu için orayı kullanıyorlar. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapıp Bolu Dağı’na uğrayıp etini mangalını yapıp buradan kendi istikametine doğru gidiyor. Gidenlerde mutlaka geri geliyor. Çünkü bu güzelliği ülkenin her yerinde bulmak mümkün değil. En azından sene de bir kez uğrarlarsa benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır.

“Trafiğin Bolu Dağına verilmesi insanlara da burayı öğretmiş oluyor”
Bolu Dağı esnafından Ferda Yıldırım, esnafların işlerinin yüzde 70 oranında arttığını belirterek “Bolu Dağı esnafı yol çalışmalarını yüzde 70 bir artışla karşıladı. Biz de Bolu Dağında esnaf olarak her sene en azından bir sefer de olsa böyle bir bakım çalışmasına ve trafiğe ihtiyacımız var. Yaz sezonunda biz Bolu Dağında bir potansiyel yakaladık. Bu da yüzde 5060’lara hitap etti. Ama tabii geçici olarak. Yaz sezonundan kış sezonuna geçerken otobanın kapanması bize bir artı kazandırdı. Bu yol güzergahında her zaman için dağda et yenir. Esnaflarımız genelde mangal ve hediyelik eşya üzerine çalışıyorlar. Tabii ki bu dağın havası suyu, oksijeni, vadi görüntüsü var. Bunlar bizim artı. Müşterilere de bunu sunmaya çalışıyoruz. 20072020 arasında 13 yıllık bir Bolu Dağı otoyolunun açılması söz konusu. Bu aradaki 13 yıllık ehliyet sürücülerinin Bolu Dağı’nı bilmemesi, bugün trafiğin Bolu Dağına verilmesi insanlara da burayı öğretmiş oluyor” ifadelerinde bulundu.
Bolu Dağı tünelinin trafiğe açılmasının ardından D100 karayolu Bolu Dağı’nın daha çok güzelleştiğini ifade eden Cihat Kurnaz, ise şunları aktardı; “Otoban 23 ayda bir kapanmış olsa Bolu Dağındaki esnaf arkadaşlarım ve benim içinde çok iyi olur. Bolu Dağı deyince akla et gelir. Et zaten dağda yenir. Atasözümüz var, eti dağda balığı sahilde yiyeceksin. Tünelden sonra Bolu Dağı daha da güzelleşti. Hem yol bakımından hem esnaf bakımından. İşletmeler güzelleşti. Hizmet, kalite bakımından her şey daha güzel oldu. Yol kapandıktan sonra yüzde 30 oranından işler arttı.”

“Buradaki güzellik inanın hiçbir yerde yok “
Bolu Dağı’nı yıl içerisinde birçok kez tercih ettiğini belirten sürücü Umut Kıyak, Avrupa’nın birçok ülkesine gittiğini ancak Bolu Dağı’ndaki keyfi hiçbir yerde bulamadığını söyledi. Diğer sürücülere de Bolu Dağı’nın keyfini çıkarmaları tavsiyesinde bulunan Kıyak, “Bolu Dağını sadece şimdi değil biz her zaman tercih ediyoruz. Dinlenme, manzara, konaklama açısından biz sürekli buralara gidip geliyoruz. Hava muhalefeti olmadığı sürece ben hep burayı kullanıyorum. Ben uluslararası çalışıyoruz. Avrupa’da hemen hemen gitmediğim ülke kalmadı buradaki güzellik inanın hiçbir yerde yok. Bu manzarada ailenle oturma, yeme içme, çay keyfi için tercih ediyoruz. Dünyada ender rastlanan bir yer. Avrupa’nın birçok ülkesine gidiyorum sadece Avusturya’da var böyle yerler orada da buradaki sıcaklık yok. Böyle oturup ailenle çay içip yemek yiyeceğin bir ortam yok oralarda. Bence hava muhalefeti olmadığı sürece sürücüler Bolu Dağı’na uğrasınlar. Burada bir saat dinlenmek yol kenarındaki herhangi bir tesiste 3 saat yatmaktan çok daha iyidir” şeklinde konuştu.

“Burası nostalji. Havası, doğası, suyu bir başka”
Yol kapatmalarını genç yaştaki sürücülerin Bolu Dağı’nı tanımaları için bir fırsat olduğunu dile getiren Bolu Dağı esnaflarından Mehmet Şen, bu durumun esnaflara da maddi açıdan destek olduğunu belirterek “Önümüz kış olduğu için bu esnaflar için bir destektir. Bizim bildiğimiz kadarıyla TEM otoyolu 32 gün kapalı kalacakmış. Bu Bolu Dağı’na da büyük bir katkıdır. Araçların burayı kullanması demek kışa hazırlığını yapmak, yakıtı, odunu işçisi için bir nebze de olsun nefes aldırır esnafa. Korona Virüs sürecinde birçok işyeri kapalı kaldı. İşletmeciler de kendi iş yerlerinin bekçiliğini yapmak zorunda kaldı. Şimdilik iyiye gidiyor gibi. Ben isterim ki yılda 2 kez TEM’de çalışma olursa buradaki esnaflar rahatlar. Bir iş yerinde 45 kişi daha fazla çalışır. Bolu Dağı’ndaki tüm iş yerlerinde 500 kişi çalışıyorsa bu sayı 1500’e kadar çıkar. Yeni nesil Bolu Dağı’nı bilmiyor. Neredeyse unutulmak üzereyken TEM çalışması olduğundan buraya gelince Bolu Dağı varmış diyorlar. Geldiğinde şaşıranlar oluyor. Aileleriyle seyahat ettikten sonra buraya tek başına gelen sürücüler Bolu Dağı’nda kaybolur muyuz, yol kapalı mı açık mı diye düşünüyorlar. Biz yanlışla Bolu Dağına çıktık ama burası neresi diye soranlar oluyor. Burada müşterinin almış olduğu lezzet ve hava bir başka. Bazı müşterilerimiz var pirzola yemeyeli 10 yıl oldu diyorlar. Neden diyoruz. Ben buradaki lezzeti alamıyorum veya havasından diyorlar. Bu çalışmaları inşallah yılda 2 sefere çıkarırlar da esnaf rahat bir şekilde nefes alır. İnsanlar da Bolu Dağını görmüş oluyor. Burası nostalji. Havası, doğası, suyu bir başka” diye konuştu.
Bolu dağını tercih eden sürücülerden Ali Kabacı, “Bolu Dağı tercih edilecek bir yer. Daha düz ve kısa olduğu için otoyolu tercih ediyorlar. Ama Bolu Dağını yaşamak başka bir şey. Bir yaşam koşuşturması var ya, hep ona yetişelim diye bolu dağını es geçiyoruz ama tercih etmek gerekiyor” dedi.
D100 Karayolu Bolu Dağında trafik yoğunluğu nedeniyle zaman zaman yol kapanma noktasına geliyor.

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