Highway outlet sağlıklı, güvenli ve tescilli

– Highway Outlet, Koronavirüs salgını döneminde almış olduğu önlemler ve uygulamalar ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘’Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’’ ile tescillendi.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve açılıp kapanabilen çatıları sayesinde doğal havalandırma sistemiyle ziyaretçileri için sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturan alışveriş ve yaşam merkezi Highway Outlet’in, Koronavirüs salgını döneminde almış olduğu önlemler ve uygulamalar Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından ‘’Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’’ ile tescillendi.

Yatay mimarisinden kaynaklı yüksel tavanı ve geniş koridorları sayesinde ziyaretçilerine ferah bir alışveriş ortamı sunmakla birlikte çatılarının da açılıp kapanabilme özelliğiyle yüzde yüz doğal hava akışının sağlandığı Highway Outlet, TSE tarafından uygulanan Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmesi sebebiyle’TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazandı.

Pandemi ile mücadele sürecinde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliği için gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak hizmet vermeye devam eden Highway Outlet, almış olduğu Güvenli Hizmet Belgesi ile hem sağlıklı hem de güvenli bir alışveriş merkezi olduğunu tescillemiş oldu.

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