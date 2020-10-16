26 Araç ile sahada çalışmalar devam ediyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzcelilere hizmet götürmek ve sorunları en kısa sürede çözmek için 4 ekskavatör, 2 kepçe, 3 greyder, 3 tır ve 16 kamyon ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her bir mahalleye girerek daha modern bir Düzce için çalışıyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, 26 iş makinesi ve araçla, Nalbantoğlu, Koçyazı, Arapçiftliği ve Sarayyeri mahallelerinde yol açma, Ağa mahallesinde reglaj çalışması yaptı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Atatük Bulvarında ve Şerefiye mahallesinde kaldırım tamiratı yapılırken Gazhane caddesinde ve Sancaklar mahallesinde de yeni kaldırım çalışması yapıldı.

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