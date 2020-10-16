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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’nin temizliği onlardan soruluyor

İHA

Düzce’nin temizliği onlardan soruluyor

– Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Temiz Düzce’ teması altında sabahın erken saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında başladıkları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, vatandaşlardan da doğaya ve çevreye daha duyarlı hareket etmelerini istiyor.
Düzce Belediyesi, sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin her kesiminde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber sahaya inen Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk olarak İstanbul Caddesi ve Cami meydanlarını yıkayarak şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde sokaklar da dahil olmak üzere süpürme ve temizleme işlemlerini tamamladı. Küçük araçlar ve personel desteği ile şehrin birçok bölgesinde eş zamanlı temizlik çalışmasını yürüten ekipler, Melensu Park bölgesi, Hal kavşağı ve mahalleler başta olmak üzere Bahçeşehir bölgesi genelinde kaldırım, bahçe, parklar ile yol kenarlarında bulunan çöpler ortadan kaldırılıyor. Temizlik çalışmalarının azami şekilde dikkatle sürdürüldüğünü ve ‘Temiz Düzce’ teması altında kentin her bölgesinde hizmetlerin aksamadan devam ettiğini belirten ekipler, vatandaşların da çevreye ve doğaya karşı aynı duyarlılıkla hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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