Durdurulan araçtan sahte içki ve uyuşturucu hap çıktı İstanbul’da yapılan sahte içkileri 5 litrelik pet şişelerle taşırken yakalandı

– Düzce polisinin bir araçta yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile 5 litrelik pet şişelere konulmuş halde toplam 35 litre sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan uyuşturucu taşınacağı ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı takip etmeye başladı. İstanbul’dan aldığı uyuşturucu hap ile Düzce’ye gelen İ.Ö. isimli şahsa, TEM Otoyolu Düzce gişelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik timlerinin araç içinde yaptıkları aramada ise 5 litrelik su şişelerine konmuş halde 35 litre sahte alkolde ele geçirildi. Gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen İ.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından “uyuşturucu ticareti yapmaktan” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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