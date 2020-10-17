Uygulama yapan polisi gören sürücüler kaçtı Polis uygulama yaptı, bazı sürücüler tek yön yolda ters giderek, bazı sürücüler geri geri giderek kaçmaya çalıştı

– Düzce’de hafta sonu olması nedeniyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol uygulaması yaptı. Şehir merkezinde yapılan uygulamada polisi karşısında gören motosiklet sürücüleri ters yöne girerek kaçtı, araç sürücüleri ise önce araçları ile bekledi sonra trafiği tehlikeye sokup geri geri giderek kaçmaya çalıştı.

Düzce şehir merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Deneteleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu olması nedeniyle direksiyona alkollü geçen sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Uygulama tek yön olan Mimar Sinan Caddesi üzerinde yapıldı. Uygulama noktasında araçları durdurarak alkol muayenesi yapan ekipleri karşısında gören motosiklet sürücüleri ters yönde polisten kaçmaya çalıştı. Bazı araç sürücüleri de kendi ve diğer sürücülerin hayatlarını hiçe sayarak tek yönde geri geri giderek uygulama yapan polislerden kaçmaya çalıştı. Ancak mobese kameraları ile plakaları tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Yetkililer ise trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması, olumsuzlukların olmaması için Düzce şehir merkezinde çeşitli noktalarda uygulamaların devam edeceğini belirttiler.

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