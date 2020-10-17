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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de spor salonları denetlendi

İHA

Düzce’de spor salonları denetlendi

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan komisyon ile birlikte spor salonlarında denetleme yaptı.
Korona virüs tedbirleri ülke genelinde hızla devam ederken, Düzce’de de spor salonlarının denetlenmesi devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Korona virüs tedbirleri kapsamında müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyon ekibi ile spor salonlarını denetledi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca Özel Beden Eğitim ve Spor tesislerinde uyulması gereken kurallar ve alınan tedbirlerin denetimini yapan komisyon üyeleri salonların eksiklikleri ile ilgili de inceleme yaptı.

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