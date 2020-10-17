Müdürlerden Kızılay şehidinin ailesine ziyaret

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– Türk Kızılay'ının Suriye'de ki insani yardım eli olarak görev yaparken, teröristlerce şehit edilen Mehmet Arif Kıdıman’ın ailesine kurum müdürlerinden ziyaret gerçekleştirildi.

Türk Kızılay’ın Suriye’nin ElBab bölgesinde görev yaparken teröristlerce şehit edilen Mehmet Arif Kıdıman’ın ailesine kurum müdürlerinden ziyaret gerçekleştirildi. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, SGK Düzce İl Müdürü Nemci Köroğlu ve İŞKUR İl Müdür Ferhat Acar, şehidin ailesi ile bir araya gelerek sohbet etti.

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