Başkan Özlü Sakarya’da AVM inceledi

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sakarya Serdivan’da inşaatı devam eden alışveriş merkezinde incelemelerde bulunarak, aynı çalışmaların Düzce’de de yapılabilmesi için görüşmelerde bulundu.

Düzce’nin kent estetiği ve kimliği ile uyumlu olabilecek her çalışmayı yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bu sefer komşu ilimiz Sakarya’da incelemelerde bulundu. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde devam eden ve açık hava alışveriş merkezi olarak yapımı devam eden bir alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu. AVM yönetimi ve inşaatı yapan firmanın yetkilileri ile görüşmeler sağlayan Başkan Özlü, aynı çalışmanın Düzce’ye de yapılabilmesi için yatırımcılarla görüşmelerde bulundu.

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