Çilimli’de işletmeler denetimden geçti

– Korona virüs ile mücadele kapsamında Çilimli ilçesinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri ortak işletme denetimine çıktı. Denetimlerde sorun ve sıkıntı olan işyerlerine uyarılarda bulunuldu.

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlere uymayan işletmelere ilk seferde uyarı, ikinci seferde ceza üçüncü seferde ise kapatma cezalarının verileceğini açıklamasının ardından işletmelere bilgilendirmeler başladı. Çilimli'de de polis, jandarma ve zabıta ekipleri işletmelerde denetleme çalışması gerçekleştirdi. İşletmelere alınan karar hakkında bilgiler verilirken, maske, mesafe ve temizlik kuralları da hatırlatıldı. Denetimlerde sorun ve sıkıntı olan işyerlerinde ise uyarıları verilirken bir sonraki denetimlerde de sorun olması durumunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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