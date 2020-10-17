Aileler okula giden çocuklarını bağışıklığını korumak için eczanelere yöneldi

Düzce’de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının korona virüs salgınına ve gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen ailelerin gıda takviyeleri ile vitaminlere yoğun ilgi gösteriyor. Eczacı İclal Türkmen, ailelerin yanı sıra öğretmenlerinde öğrencilerini virüsten korumak için eczanelere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Okullara yüzyüze eğitimin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte korona virüsten korkan aileler eczanelerin yolunu tuttu. Çocukları için vücut direncini artırmak için vitaminlere başvuran anne babalar ayrıca maske ve dezenfektanlara da yoğun ilgi gösteriyor. Düzce’de yaklaşık 40 yıldır eczacılık yapan İclal Türkmen, okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ailelerin destekleyici ürünleri talep etmeye başladığını söyledi.

Çocukları virüsten korumak için ebeveynlere önerilerde bulunan Türkmen; “Korona virüs sürecinde zorlu bir dönemden geçtik. Hem kendimiz hem çevremiz açısında çok yorulduk ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Şimdi okullar açıldı. Çocuklarımız okula gidince velilerin en büyük korkusu neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için önlem almalarını öneriyorum. En önemlisi çocuklara dokunmayacak dezenfektanlar kullanmaları. Propolis öneriyorum. Düzce Üniversitesi tarafından üretilen propolis var bunun yanı sıra başka markaların ürettikleri propolis de var. Onlardan her sabah biraz sularına koyup ağızlarını çalkalayabilirler ya da içebilirler” dedi.



“Çocuğunuzun bağışıklık sistemi düşükse takviye şart”

Bağışıklık sistemi düşük olan çocukların takviye almaları gerektiğini ifade eden Türkmen, “Bağışıklık sistemi düşük çocuklara başka takviyeler yapmak gerekiyor. Ama sağlıklı çocuklara sadece bunları vermek yeterli olur. Genelde herkes çocuklarını korumak adına çok müracaat ediyorlar. Vitaminlere yöneliyorlar. Ama tabii bence vitaminden çok yeterli beslenmelerini öneriyorum. Ama gerekiyorsa da bağışıklık sistemini güçlendirecek vitaminler de alabilirler” şeklinde konuştu.



Öğretmenlerde eczanelerin yolunu aşındırıyor

Ailelerin yanı sıra öğretmenlerin taleplerinin daha yüksek olduğunu söyleyen Ecz. İclal Türkmen, “Öğretmenler bu konuda çok daha duyarlı. Bana müracaat eden birkaç öğretmen ne kullanabilirim, ateş ölçer var mı diyorlar. Ama veliler bazen pahalı deyip tereddüt edebiliyormuş. Öğretmenler gerçekten çocuklarını korumak adına çok daha sorumluluk sahibiler” dedi.

Eczacı İclal Türkmen son olarak okullarda yüz yüze eğitim alan çocukları virüsten korumanın en iyi yolunun maske takmaları olduğunu dile getirdi.

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