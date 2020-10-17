Köyünün dört bir yanında asfaltlama yapıldı

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köyün dört bir yanında asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Köy muhtarı ise köylülere seslenerek köye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Düzce İl Özel İdaresi ekipler köylerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yeşiltepe köyünde de köyün en büyük sıkıntılarından birisi olan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Kış aylarında yağan kar yağışı sonrasında köy yollarının bozuk olması ve sürekli kapanmasının ardından köy muhtarı Enver Say’ın girişimleri ile asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Köy meydanından mezarlıklara kadar köyün dört bir yanında asfaltlama çalışması yapılmasının ardından muhtar Enver Say köylülere seslenerek hizmetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

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