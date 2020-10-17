Kaymakamdan öğrencilere moral ziyareti

– Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri okullarında ziyaret ederek hem moral verdi hem de heyecanlarına ortak oldu.

Korona virüs salgını sonrasında ilk olarak birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerine başlayan yüz yüze eğitim daha sonra 2., 3., 4., 8. sınıf ve Meslek liselerine açıldı. Öğrenciler okullarda derslerine başlarken, Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, İlçe milli Eğitim Müdürü ile birlikte okullarda incelemelerde bulundu. Yüz yüze eğitime başlayan Yunusefendi Şehit Tarık Demircan İlkokulu’nu ziyaret ederek hem moral verdi hem de uzun bir süre sonra okulla gelen öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

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