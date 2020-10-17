Düzce'de 17 işletmeye 27 bin lira ceza kesildi

– Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Eylül ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı olan firmalara 27 bin 839 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı Alo 174 Gıda Hattı Düzce’de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce’de Ağustos ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 18 şikayet ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 17 gıda işletmesine 27 bin 839 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Eylül ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 732, yem satışı yapan işyerlerinde 23 olmak üzere toplam 755 denetim gerçekleştirdi.



87 adet gıda ve yem numunesi alındı

Gıda İhracatı için 57, izleme ve benzeri programlar için 18, yem izleme programları için ise 12 adet olmak üzere toplam 87 adet numune alınma çalışması gerçekleştirildi. Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme ve benzeri nedenlerle alınan numunelerden sonucu gelen 19 tanesinin sonuçları uygun çıktı.

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