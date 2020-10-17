Otoyol üst geçidinde araçlarıyla duranlara ceza



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, yasak olmasına rağmen otoyol üzerindeki üst geçitte araçlarıyla duran 2 kişiye 260´şar TL, maske takmayan 2 kişi de 900´er TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Darıcı Mahallesi'nde otoyol üst geçidinde araçları ile duran gençlerin alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiği yönünde gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Köprü üzerinde bekleyen 2 araçta yapılan kontrollerde, bu kişilerin meşrubat içtikleri belirlendi. 2 kişiye, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için 900´er lira, yasak olmasına karşın köprü üzerinde araçlarını park eden 2 sürücüye de 260´şar TL ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-17 11:51:22



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