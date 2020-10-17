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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü “10 bin istihdam sözümüz için çalışıyoruz”

İHA

Başkan Özlü “10 bin istihdam sözümüz için çalışıyoruz”

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birinci OSB’nin genişlemesi ve yeni yatırımlarla birlikte Düzce’ye önemli bir istihdam olanağı sağlayacağını söyledi. Özlü “Düzce’ye 10 bin ilave istihdam sağlama sözümüz vardı. Bu çalışma ile sanayi alanında 1. ve 2. OSB’nin toplamı kadar bir büyüme olacak. Buda bize ciddi bir istihdam sağlayacak” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin ziyaretinin OSB’lerin sorunlarının çözümü noktasında çok faydalı olduğunu söyledi. Başkan Özlü, 1. ve 2. OSB’nin genişlemesi ile ilgili Büyükdede’nin Ankara’daki onay sürecini hızlandırma sözü verdiğini belirtti.
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişletilmesi konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını kaydeden Başkan Faruk Özlü “Hasan Büyükdede’nin ziyareti Düzce için önemli bir kilometre taşı oldu. Düzce'deki OSB’lerin sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüm bulunması noktasında toplantı çok faydalı oldu. 1. OSB'nin 350 hektar daha büyütülmesi yönünde bir talebimiz var. Hiçbir sorun yok, işlemler devam ediyor. Yaptığımız toplantıda Düzce 1. OSB'nin genişletilmesi konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını, sürecin olumlu bir şekilde yürüdüğünü konuştuk” diye konuştu.

“Bu çalışmayı önemsiyorum”
İstihdamın artması açısından bu çalışmayı çok önemsediğini vurgulayan Başkan Faruk Özlü, İstanbul, Kocaeli ve Gebze sanayi alanlarındaki yoğunluğa dikkat çekti. Başkan Özlü, Düzce’nin yatırımcılar için cazip bir bölge olacağını vurgulayarak “Bu çalışmayı çok önemsiyorum. Çünkü seçimden önce Düzce’ye 10 bin ilave istihdam sağlama sözümüz vardı. Bu çalışma ile sanayi alanında 1. ve 2. OSB’nin toplamı kadar bir büyüme olacak. Buda bize ciddi bir istihdam sağlayacak. İstanbul, Kocaeli ve Gebze sanayi alanlarında tıkanma ve yoğunluk var. Düzce, yer bulamayan sanayicilerin çok güzel açılım yapabilecekleri, cazip bir bölge” dedi.

“Akçakoca OSB için çalışıyorlar”
Akçakoca OSB ile ilgili gelişmeleri de aktaran Faruk Özlü “Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, sürecin takip edileceğini konuştuk. Aslında zor bir süreç değil. Bizim Orman Bakanlığı’ndan Katı Atık Tesisi kurmak için yürüttüğümüz faaliyetlerde karşılaştığımız durumun benzeri bir konu. Akçakoca OSB’nin kurulması, oradaki yer tahsisi ile ilgili hukuki süreci de çözümleyici bir görüşme oldu. Bakan Yardımcımız Akçakoca OSB'nin sorunlarının çözümü noktasında Ankara'da bize katkı sunacağını ifade etti” şeklinde açıklama yaptı.

Planlı şekilde yatırımcı ile buluşturulmalı
Sanayi parsellerinin planlı şekilde yatırımcı ile buluşturulması gerektiğini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü “Biz aslında daha önce kurduğumuz Yatırım Destek Ajansı vasıtasıyla Düzce'deki sanayi parsellerini, İstanbul, Kocaeli ve Gebze'deki yatırımcılara tanıtmayı amaçlıyorduk. Fakat gördük ki Düzce'de çok fazla sanayi parseli yok. Çünkü Çilimli OSB olsun, Gümüşova OSB olsun, buradaki alanlar yatırımcılar tarafından satın alınmış yatırımlar yapılması için karar vermiş. O yüzden Düzce'nin OSB’lerinin genişletilmesine, sanayi parsellerinin planlı bir şekilde sanayicilerle buluşturulmasına ihtiyaç var. Bu toplantının bu noktada çok faydalı bir toplantı oldu. OSB’deki boş yer sayısı çok fazla değil. Bir kısmı yatırımcılar tarafından satın alınmış. Yakında faaliyete geçecek. OSB müdürümüz güzel bir şema gösterdi. OSB yüzde 8590 oranda dolu. Boş yerler var ama çok fazla değil. Bir kısmı sanayiciler tarafından alınmış, bir kısmı inşaat aşamasında, bir kısmı da önümüzdeki günlerde sanayiciler tarafından değerlendirilecek. Çok fazla yerimiz yok” diye konuştu.

Bu yatırımlar Düzce’yi uçurur
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce’ye yapılacak yeni yatırımlar ile ilgili bilgiler verdi. Ana faaliyet konuları hijyenik eldiven ve tıbbi malzeme ile tekstil olan firmaların Düzce’de yatırım yapmaya hazırlandığını dile getiren Özlü “Düzce’ye yeni bir yatırımcı geliyor. Gümüşova OSB’den ihtiyaç duyduğu parseli satın aldı. Yatırma başlıyor. Firmanın ana faaliyet alanı hijyenik eldiven ve tıbbi malzeme üretimi olacak. Avrupa'ya ihracat yapacak. Tekstil ve çorap konusunda yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı var. Firma yetkilileri Düzce'ye gelecek ve OSB’lerden kendilerine yer göstereceğiz. Firma yaklaşık 800 kişi istihdam edecek” dedi.

“Uzel şimdilik beklemede”
Başkan Faruk Özlü, Düzce’de yatırıma başlayan ve yıllardır da beklemede olan Uzel yatırımının ailevi sorunlar nedeniyle şimdilik iptal olduğunu kaydederek “Uzel ilgili çok uğraştık ama aile içi bir problemi maalesef çözemiyoruz. Ailenin kendi içinde bir problemi var. Özel mülkiyet olduğu için aile içi problem çözülmediği müddetçe oradaki yaklaşık 8 dönüm sanayi parseline yatırım yapamıyoruz. Uzel arazisi şu anda beklemede. OSB’lerin genişleme sürecinde Uzel arazisi değerlendirilir mi, onu zamanla göreceğiz” diye konuştu.

Maret endüstri 4.0 ile çalışacak
Maret’in Düzce’de yapacağı fabrikada Endüstri 4.0 teknolojisini kullanacağını söyleyen Başkan Özlü “Maret yatırımı çok iyi gidiyor. Endüstri 4.0 kurallarına uygun bir yatırım yaptı. Avrupa firması sistemi hazırladı. Ben kendileri ile görüşüyorum. Sıkıntı yok. Pandemi sürecinde satışları biraz gerilediği için bekleme sürecine girmişti. Yatırım devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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