Teknolojiye ayak uydurdu

– Yıllar önce hayvanlarını otlatmaya hayvanlarını götürenler ya yaya olarak giderdi yada eşşek kullanırdı. Fakat teknoloji gelişince eşekler yerini elektrikli bisikletlere bıraktı.
Yıllar öncesine kadar hayvanların otladığı çayırlara giden çobanlar eşeklerin üzerinde yer alırdı. Fakat Türkiye’de son teknolojiye geçilmesinin ardından eşeklerin devride neredeyse bitti. Düzce’de yıllardır hayvancılık yapan adam ise elektrikli bisikleti ile hayvanları otlattıkları yerden evine getirmesi vatandaşların kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde hayvancılıkta son teknolojiye ayak uydurduğunu eşşek yerine elektrikli bisikletler kullandıkları gözlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.