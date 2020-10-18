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– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’de sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 40 şişe sahte ve kaçak alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların artması dolayısıyla düzenlenen operasyonlar da sıklaştırıldı. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce’nin Yığılca ilçesinde sahte ve kaçak alkol satışı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekiplerin düzenlediği operasyonda 30 şişe rakı, 6 şişe viski ve 4 şişe votka ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

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